Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владимир Габулов - статистика

Завершил карьеру
19 октября 1983 (42), Моздок
#30 | Вратарь
190 см | 81 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
20
-24
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1 : 1
08.12.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0 : 1
01.12.2017
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тосно
3 : 2
25.11.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
0 : 0
18.11.2017
Рубин
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
05.11.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1 : 0
27.10.2017
ЦСКА
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3 : 2
22.10.2017
Арсенал
1' - 90'
7'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
0 : 1
15.10.2017
Арсенал
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
1 : 0
29.09.2017
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1 : 0
24.09.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
15.09.2017
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 2
09.09.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0 : 1
26.08.2017
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1 : 2
21.08.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
14.08.2017
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Спартак
2 : 0
09.08.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
1 : 2
06.08.2017
Тосно
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Рубин
2 : 1
29.07.2017
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
1 : 0
24.07.2017
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1 : 0
18.07.2017
Арсенал
1' - 90'
Главные новости
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
1
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
2
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
ВидеоЗадержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
ФотоТашуев остался без работы
10:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+