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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Спартак
Арсенал - Спартак: обзор матча 01 декабря 2017
Арсенал
01.12.2017, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Спартак
90'
Д. Глушаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Спартак
90'
+7
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Самедов
Замена
Ф. Расич
️️️️
А. Бурчану
90'
+5
90'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
Л. Адриано
79'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
М. Александров
️️️️
Э. Кангва
78'
75'
Замена
И. Попов
️️️️
Л. Мельгарехо
Желтая карточка
Л. Джорджевич
67'
62'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
П. Роша
40'
Желтая карточка
И. Кутепов
Желтая карточка
Г. Григалава
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
23
Горан Чаушич
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
77
Михаил Александров
ЛАЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
19
Федерико Расич
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Габулов
88
Григалава
31
Сунзу
6
Беляев
9
Комбаров
55
Бурчану
23
Чаушич
10
Кангва
11
Ткачев
23
Горбатенко
19
Джорджевич
4-1-3-2
57
Селихов
38
Ещенко
14
Джикия
16
Боккетти
2
Кутепов
88
Глушаков
19
Самедов
8
Пашалич
10
Мельгарехо
4
Адриано
32
Роша
10
Кангва
77
Александров
77
Александров
10
Кангва
55
Бурчану
19
Расич
19
Расич
55
Бурчану
10
Мельгарехо
71
Попов
71
Попов
10
Мельгарехо
32
Роша
47
Зобнин
47
Зобнин
32
Роша
19
Самедов
77
Бакаев
77
Бакаев
19
Самедов
Остались в запасе
Арсенал
Спартак
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
32
Артем Ребров
ВР
98
Александр Максименко
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Арсенал - Спартак
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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