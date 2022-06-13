Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Денисов
Александр Денисов
Завершил карьеру
23 февраля 1989 (37)
#71 | Защитник
185 см | 85 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
«СКА-Хабаровск» объявил об уходе трех защитников
2022.06.13 10:14
Тульский «Арсенал» разорвал контракты с Камболовым, Тудоре и Денисовым
2022.01.14 10:59
3
Осипенко, Хашимото, Соу – в основе «Ростова» на матч с «Тамбовом»; Денисов, Алиев, Карапузов выйдут у гостей
2021.05.02 16:11
Сычев, Денисов, Алиев сыграют у «Тамбова» с первых минут против «Локомотива»; Коченков, Куликов, Камано – в старте москвичей
2021.04.24 18:45
3
Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на игру с ЦСКА; Олич на дебютный матч выставил Дивеева, Марадишвили, Бохинена
2021.04.04 15:20
10
Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на матч с «Краснодаром»; Бабурин, Ионов, Шапи сыграют у гостей
2021.03.14 16:10
3
Песьяков, Мамаев, Ионов сыграют с первых минут у «Ростова»; Лодыгин, Денисов, Ломовицкий – в основе «Арсенала»
2020.06.27 18:59
3
Александр Денисов: «В РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы, он обладает хорошими качествами»
2020.03.16 14:42
4
Денисов, Беляев, Ткачев сыграют с первых минут у «Арсенала»; Слуцкий выпустил Зуева, Макарова, Игнатьева
2020.03.14 17:55
1
Денисов, Григалава, Ткачев – в старте «Арсенала» на матч с «Краснодаром»; Фернандеш, Вилена, Берг сыграют у южан
2019.11.24 15:27
4
Шамов, Денисов, Альварес – в старте «Арсенала» на матч с «Зенитом»; Кержаков, Караваев, Жирков сыграют у гостей
2019.11.10 12:57
13
Жирков, Кузяев, Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Арсеналом»; Денисов, Бауэр, Ткачев сыграют у гостей
2019.09.13 18:54
16
Карасев, Гогуа – в основе «Тамбова» на матч с «Арсеналом»; Комбаров, Денисов, Ломовицкий сыграют у гостей
2019.08.04 15:30
Александр Денисов: «Результатами в первой части сезона мы загнали себя в трудное положение»
2017.01.11 19:53
Аджоев: «Многим футболистам тульского «Арсенала» нужно ломать психологию, учиться побеждать»
2016.11.28 21:17
4
Главные новости
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
6
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
16
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+