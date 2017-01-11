Александр Денисов: «Результатами в первой части сезона мы загнали себя в трудное положение»

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов рассказал о том, чего ожидает от второй половины сезона.

«Практически весь отпуск провели с семьей в Туле. За неделю до начала сборов приступил к индивидуальным тренировкам по плану, который нам дали тренеры. Так что проблем с прохождением медосмотра не возникло. Завтра отправляемся в Турцию, где нужно будет приложить все силы, чтобы достойно подготовить себя к возобновлению чемпионата. Результатами в первой части сезона мы загнали себя в трудное положение, отступать уже некуда. Предстоят 13 матчей, каждый из них будет финалом, и нам необходимо стремиться к победе», — заявил футболист.

Напомним, что по итогам 17-ти туров «Арсенал» располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы.