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    Александр Денисов: «Результатами в первой части сезона мы загнали себя в трудное положение»

    Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов рассказал о том, чего ожидает от второй половины сезона.

    «Практически весь отпуск провели с семьей в Туле. За неделю до начала сборов приступил к индивидуальным тренировкам по плану, который нам дали тренеры. Так что проблем с прохождением медосмотра не возникло. Завтра отправляемся в Турцию, где нужно будет приложить все силы, чтобы достойно подготовить себя к возобновлению чемпионата. Результатами в первой части сезона мы загнали себя в трудное положение, отступать уже некуда. Предстоят 13 матчей, каждый из них будет финалом, и нам необходимо стремиться к победе», — заявил футболист.

    Напомним, что по итогам 17-ти туров «Арсенал» располагается на предпоследней строчке турнирной таблицы.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    11.01.2017 19:53
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