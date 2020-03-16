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  • Александр Денисов: «В РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы, он обладает хорошими качествами»

Александр Денисов: «В РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы, он обладает хорошими качествами»

16 марта 2020, 14:42
4

Защитник «Арсенала» Александр Денисов рассказал, что ему сложнее всего играть в РПЛ против Артема Дзюбы. Форвард ранее выступал в Туле.

– Против кого из атакующих игроков в РПЛ сложнее играть?

– Против Дзюбы. Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами. Смотрел, как «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а Артем расталкивал защитников.

  • Дзюба – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ.
  • Денисов провел в сезоне чемпионата России восемь матчей.
  • «Арсенал» в таблице идет седьмым.

Источник: официальный сайт «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Денисов Александр
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1584361515
Скорее Денисов не обладает хорошими качествами, чтобы играть всего лишь против Дзюбы.
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САДЫЧОК
1584365531
В Лиге Чемпионов Дзюба расталкивал и тут же получал штрафные удары !
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алдан2014
1584366460
Насчёт "потолкаться" Артёмка прямо чемпион!
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Hektor 84
1584396211
Сколько же игр ты против него провел?
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