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    Александр Денисов: «В РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы, он обладает хорошими качествами»

    Защитник «Арсенала» Александр Денисов рассказал, что ему сложнее всего играть в РПЛ против Артема Дзюбы. Форвард ранее выступал в Туле.

    – Против кого из атакующих игроков в РПЛ сложнее играть?

    – Против Дзюбы. Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами. Смотрел, как «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а Артем расталкивал защитников.

    • Дзюба – лучший бомбардир текущего сезона РПЛ.
    • Денисов провел в сезоне чемпионата России восемь матчей.
    • «Арсенал» в таблице идет седьмым.

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15754

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Скорее Денисов не обладает хорошими качествами, чтобы играть всего лишь против Дзюбы.

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