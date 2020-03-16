Александр Денисов: «В РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы, он обладает хорошими качествами»

Защитник «Арсенала» Александр Денисов рассказал, что ему сложнее всего играть в РПЛ против Артема Дзюбы. Форвард ранее выступал в Туле.

– Против кого из атакующих игроков в РПЛ сложнее играть?

– Против Дзюбы. Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами. Смотрел, как «Зенит» играл в Лиге чемпионов, а Артем расталкивал защитников.