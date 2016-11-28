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  • Аджоев: «Многим футболистам тульского «Арсенала» нужно ломать психологию, учиться побеждать»

Аджоев: «Многим футболистам тульского «Арсенала» нужно ломать психологию, учиться побеждать»

28 ноября 2016, 21:17
4

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подвел промежуточные итоги выступления команды в первом круге чемпионата России. По словам функционера, тульскому коллективу нужно как можно скорее выбираться из подвала турнирной таблицы.

– Под занавес года у команды накопилось очень много травмированных. Есть серьезные кадровые проблемы в линии атаки. А после игры в Перми мы потеряли сразу двух игроков основного состава – Брауна Форбса и Александра Денисова. Так что две последние игры для нашей команды будут крайне сложными, но при этом и важными. Нужно выбираться из подвала турнирной таблицы.

– Как выбраться из этого положения?

– Еще больше работать. Пусть скажу банальность, но нужно в каждом матче переигрывать соперника и выкладываться на 200 процентов. И тогда футбольной бог тебя обязательно вознаградит.

– У команды в этом году осталось два матча, возможно ли взять в них шесть очков?

– Всегда нужно стремиться к максимуму. Главное сейчас – не смотреть на турнирную таблицу. Каждый матч должен быть решающим, в каждом матче нужно играть на победу. Многим футболистам нужно ломать психологию, учиться побеждать. Вместе у нас все получится. Мы не хотим подводить своих болельщиков. Это политика каждого игрока и всего тренерского штаба.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Денисов Александр Браун Форбс Фелисио Аджоев Гурам
Комментарии (4)
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Aviator
1480360178
А некоторым футбольным "функционерам" и тренерам нужно ломать носы, руки, ноги откручивать головы, отрезать языки и засовывать в задницу паяльники. А еще брать у них очко... С уважением болельщик тульского Арсенала.
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baddy
1480385351
Шашлычная Гурама переехала в Тулу.
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Хмурый71
1480417062
Попилят бабло и разбегутся!
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