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Александр Денисов
Статистика
Александр Денисов - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1989 (37)
#71 | Защитник
185 см | 85 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/16 финала
Арсенал
1 : 2
19.10.2023
Родина
1' - 90'
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