Сычев, Денисов, Алиев сыграют у «Тамбова» с первых минут против «Локомотива»; Коченков, Куликов, Камано – в старте москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Локомотивом».

«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

«Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Баринов, Миранчук, Мухин, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.

Матч начнется в 19:00 по Москве.