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    Сычев, Денисов, Алиев сыграют у «Тамбова» с первых минут против «Локомотива»; Коченков, Куликов, Камано – в старте москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Локомотивом».

    «Тамбов»: Сычeв, Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

    Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбусь, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Смолов, Камано.

    Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Баринов, Миранчук, Мухин, Зе Луиш, Эдер, Лисакович.

    Матч начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8310

      alp 2 часа назад

      а пусь тамбов выиграет! кто то против?

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      Рейтинг: +28963

      zra78 3 часа назад

      Локо удачи!!!

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      Рейтинг: +8310

      alp > zra78 2 часа назад

      смеешься? будет странно если локо не выиграет

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