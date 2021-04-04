Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на игру с ЦСКА; Олич на дебютный матч выставил Дивеева, Марадишвили, Бохинена

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Тамбовом» и ЦСКА.

«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.

Запасные: Сямук, Мартынов, Гигашвили, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен, Эджуке, Влашич, Рондон.

Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Обляков.

Встреча начнется в 16:30 по Москве.