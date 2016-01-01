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    Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на игру с ЦСКА; Олич на дебютный матч выставил Дивеева, Марадишвили, Бохинена

    Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Тамбовом» и ЦСКА.

    «Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.

    Запасные: Сямук, Мартынов, Гигашвили, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов.

    ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен, Эджуке, Влашич, Рондон.

    Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Обляков.

    Встреча начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +46209

      portero 19 минут назад

      Уж Тамбов любым составом обыграют...

      0
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      Рейтинг: +5918

      Рубинище 57 минут назад

      Обляков, Ахметов, Чалов - даже с Тамбовом не нужны. Легионеры все в игре?

      0
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      Рейтинг: +27

      Ser_SeveN 1 час назад

      Прочитав заголовок, подумал про Дмитрия Сычева, Игоря Денисова и Александра Алиева)))

      3
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      Рейтинг: +28263

      zra78 > Ser_SeveN 1 час назад

      Команды разные,но думаем одинаково))))))

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