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  • Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на игру с ЦСКА; Олич на дебютный матч выставил Дивеева, Марадишвили, Бохинена

Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на игру с ЦСКА; Олич на дебютный матч выставил Дивеева, Марадишвили, Бохинена

4 апреля 2021, 15:20
10

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ между «Тамбовом» и ЦСКА.

«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.

Запасные: Сямук, Мартынов, Гигашвили, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен, Эджуке, Влашич, Рондон.

Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Обляков.

Встреча начнется в 16:30 по Москве.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Норвегия. Элитсериен Тамбов ЦСКА Денисов Александр Алиев Азер Дивеев Игорь Марадишвили Константин Бохинен Эмиль Сычев Виталий Олич Ивица
Комментарии (10)
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Ser_SeveN
1617540124
Прочитав заголовок, подумал про Дмитрия Сычева, Игоря Денисова и Александра Алиева)))
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Рубинище
1617541411
Обляков, Ахметов, Чалов - даже с Тамбовом не нужны. Легионеры все в игре?
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portero
1617543698
Уж Тамбов любым составом обыграют...
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Shamil79
1617545543
повёлся
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BarStep
1617546678
Главный тренер Белоруссия Виктор Гончаренко Это сейчас в обзоре матча на Бомбардире.. А Олич что, в помощниках у него что ли??
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alex1951
1617547729
Аллилуйя Оличу! Ура Оличу! ЦСКА дерет Тамбовских Волчар!,это что то.......
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Garrincha58
1617556196
Сычёв! отличный вратарь растёт
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