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    Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на матч с «Краснодаром»; Бабурин, Ионов, Шапи сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Краснодаром».

    «Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов.

    Запасные: Сямук, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Аванесян, Карп, Чабанов, Герман, Климов.

    «Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов.

    Запасные: Городов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Вандерсон.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5688

      житель СПб 48 минут назад

      А что и где Сафонов?! Дайте играть парню!

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      Рейтинг: +5688

      житель СПб 51 минуту назад

      Отличный гол со штрафного! Так держать, краснодарцы!

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      Рейтинг: +1810

      morgan59 1 час назад

      Очередной эксперимент в воротах

      0
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