Сычев, Денисов, Алиев – в основе «Тамбова» на матч с «Краснодаром»; Бабурин, Ионов, Шапи сыграют у гостей

А что и где Сафонов?! Дайте играть парню!
Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура РПЛ между «Тамбовом» и «Краснодаром».
«Тамбов»: Сычeв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Дроздов, Кабахидзе, Карапузов, Архипов.
Запасные: Сямук, Васиев, Мартынов, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Аванесян, Карп, Чабанов, Герман, Климов.
«Краснодар»: Бабурин, Смольников, Газинский, Чернов, Сорокин, Ионов, Классон, Кайо, Вильена, Кабелла, Сулейманов.
Запасные: Городов, Камболов, Уткин, Олссон, Марков, Вандерсон.
Матч начнется в 16:30 по Москве.