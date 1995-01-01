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    Осипенко, Хашимото, Соу – в основе «Ростова» на матч с «Тамбовом»; Денисов, Алиев, Карапузов выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Тамбовом».

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    Запасные: Лукьянов, Козлов, Рукас, Павловец, Алеесами, Мамаев, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Фольмер, Обухов, Саплинов.

    «Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев, Кайков, Мартынов, Алиев, Терехов, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

    Запасные: Сычeв, Гигашвили, Нусуев, Еркин, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

    Встреча начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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