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    Федерико Расич

    #19 | Нападающий
    Имя Федерико
    Фамилия Расич
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1992 (30 лет)
    Рост 194
    Вес 83
    Стоимость:
    € 800
    тыс
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