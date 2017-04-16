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    РФПЛ. «Локомотив» в гостях крупно переиграл тульский «Арсенал» и поднялся на пятое место

    В рамках 23-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле уступил «Локомотиву». Все голы были забиты во второй половине поля. У железнодорожников голами отметились Мануэль Фернандеш, Майкон и Ари. Отметим, хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Федерико Расича на 37-й минуте.

    Таким образом, «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» – 15-й.

    Россия. Премьер-лига. 23-й тур

    Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 53; 0:2 – Майкон, 74 (с пенальти); 0:3 – Ари, 76.

    Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунцу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко, 82), Думбия, Бурчану, Александров, Расич.

    Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 62), Ари.

    Предупреждения: Вергара, 9; Шевченко, 90+1 – И. Денисов, 39; В. Денисов, 75.

    Удаления: Расич, 37 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 19:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 апреля 2017, 22:34

      Что значит, что все годы были забиты во второй половине поля?

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > alex kidn 17 апреля 2017, 18:59

      то и значит..))

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      Рейтинг: +1580

      srg38 16 апреля 2017, 19:30

      Фарфэн, когда забивать начнём?) Хорошо хоть есть Фернандеш))

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 19:29

      Зато 3 очка взяли,потихоньку пока все очки теряют,вышли на 5 место!!!!!!!!!!!!! Браво Палыч!!!!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 апреля 2017, 19:27

      БРАВО СЁМИН!!!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 апреля 2017, 19:26

      Лоооооооокооооооооо!!!!!!! Шпалыыыыыыыыыч!!!!! Да просто праздник какой то!!!!

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 16 апреля 2017, 19:26

      Тухлая игра, удаление сказалось

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Mr. Tony Stark 16 апреля 2017, 20:01

      Ждал я от тухлых тухлые коменты

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