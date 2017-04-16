РФПЛ. «Локомотив» в гостях крупно переиграл тульский «Арсенал» и поднялся на пятое место

В рамках 23-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле уступил «Локомотиву». Все голы были забиты во второй половине поля. У железнодорожников голами отметились Мануэль Фернандеш, Майкон и Ари. Отметим, хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Федерико Расича на 37-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» – 15-й.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур

Арсенал (Тула) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 53; 0:2 – Майкон, 74 (с пенальти); 0:3 – Ари, 76.

Арсенал: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунцу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко, 82), Думбия, Бурчану, Александров, Расич.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Янбаев (Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 62), Ари.

Предупреждения: Вергара, 9; Шевченко, 90+1 – И. Денисов, 39; В. Денисов, 75.

Удаления: Расич, 37 – нет.

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Турнирная таблица РФПЛ

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