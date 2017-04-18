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    Лапочкин удалил Расича за безрассудную атаку Гилерме

    Арбитр Сергей Лапочкин, судивший матч 23-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом», прокомментировал удаление нападающего туляков Федерико Расича. Напомним, встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.

    «Изначально собирался показывать желтую карточку. Надо было оценить степень тяжести травмы Гильерме. Показалось, что было серьезно столкновение. Было ощущение, что он мог получить травму. Вспомните ситуацию, когда Деян Радич и Сергей Нарубин получили серьезные травмы, после которой Радич, например, так и не вернулся в футбол. Игрок не собирался играть в мяч головой, разворачивал тело, безрассудно врезался во вратаря, не думая о его безопасности. Я показал желтую карточку игроку, она оказалась второй. Так я оценил этот момент», – заявил рефери в эфире программы «Свисток».

    В текущем сезоне на счету Расича пять матчей и три забытых гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.04.2017 20:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 02:29

      на вратаря нельзя, заслуженно

      0
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 18 апреля 2017, 22:35

      "В текущем сезоне на счету Расича пять матчей и три забытых гола."
      Где же он эти голы забыл?

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 апреля 2017, 21:07

      никакой там желтой не было,судейство у нас замечательное,вряд ли бы он показал такую желтую условному спартаку,цска,зенту

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 18 апреля 2017, 20:58

      Чует, что засудил... таких сучков надо в Англию на стажировку, пусть посмотрит - как мужики играют и как мужики мужиков судят.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > пряник929 18 апреля 2017, 22:55

      в англии за такой же момент сейчас тоже дали бы ЖК... после ситуации с Чехом фолы против вратарей караются очень жестко даже за меньшие фолы... а Расич сам напросился! пару минут назад он в открытую толкнул в спину сначала Баринова, потом Денисова... ему показали ЖК, но он не успокоился и полез в стык с вратарем

      1
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      Рейтинг: +544

      avera > пряник929 19 апреля 2017, 12:01

      А в Англии за такую попытку дают сразу красную.
      Смотри футбол, а не лялякай!

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