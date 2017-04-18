Лапочкин удалил Расича за безрассудную атаку Гилерме

Арбитр Сергей Лапочкин, судивший матч 23-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Локомотивом», прокомментировал удаление нападающего туляков Федерико Расича. Напомним, встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:0.

«Изначально собирался показывать желтую карточку. Надо было оценить степень тяжести травмы Гильерме. Показалось, что было серьезно столкновение. Было ощущение, что он мог получить травму. Вспомните ситуацию, когда Деян Радич и Сергей Нарубин получили серьезные травмы, после которой Радич, например, так и не вернулся в футбол. Игрок не собирался играть в мяч головой, разворачивал тело, безрассудно врезался во вратаря, не думая о его безопасности. Я показал желтую карточку игроку, она оказалась второй. Так я оценил этот момент», – заявил рефери в эфире программы «Свисток».

В текущем сезоне на счету Расича пять матчей и три забытых гола.