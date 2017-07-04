Расич: «Локомотив»? Ко мне никто не обращался»

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич прокомментировал информацию, что к нему проявляет интерес «Локомотив». Как отметил 25-летний аргентинец, его все устраивает в нынешнем клубе.

«Ко мне никто не обращался. Я счастлив в «Арсенале». Меня здесь все устраивает.

Нам будет очень тяжело в новом сезоне. Теперь на нас лежит двойная ответственность. Как мне кажется, мы способны бороться за место в первой десятке. Есть еще Кубок, где каждый матч, как финал. Думаю, на него мы тоже можем рассчитывать», – заявил Расич.

В минувшем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил шесть голов.