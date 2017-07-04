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    Расич: «Локомотив»? Ко мне никто не обращался»

    Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич прокомментировал информацию, что к нему проявляет интерес «Локомотив». Как отметил 25-летний аргентинец, его все устраивает в нынешнем клубе.

    «Ко мне никто не обращался. Я счастлив в «Арсенале». Меня здесь все устраивает.

    Нам будет очень тяжело в новом сезоне. Теперь на нас лежит двойная ответственность. Как мне кажется, мы способны бороться за место в первой десятке. Есть еще Кубок, где каждый матч, как финал. Думаю, на него мы тоже можем рассчитывать», – заявил Расич.

    В минувшем сезоне форвард провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил шесть голов.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    04.07.2017 10:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 июля 2017, 15:55

      Пусть в Туле 20 заколотит за сезон, интерес сразу появится...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      amol4anoff 4 июля 2017, 11:12

      Не подходит он под концепцию Палыча.

      0
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