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    Кирьяков: «Думбия сегодня в одиночку отодвинул игру от наших ворот»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Томи» (3:0), а также отметил действия Муссы Думбии.

    – Кого бы отметили сегодня?

    – Мусса сегодня отлично поработал. Думбия смог сегодня в одиночку отодвинуть игру от наших ворот во втором тайме, переломил ход игры. В итоге он и сам забил, и начал третью голевую атаку.

    – Федерико Расич является основной ударной силой команды?

    – Тренерскую установку он не выполнил. Рады, что он наконец-то увидел семью, детей, но на поле он провел слабый матч. А вот Шевченко порадовал. Игорь сумел войти в игру со скамейки.

    Показалось, что в обороне игрокам не хватает взаимопонимания?

    – Обороной я доволен отчасти. В первой тайме они очень хорошо защищались, комбинировали, но начало второго тайма провалили все.

    – Что с Вергарой?

    – У Вергары есть проблемы с коленом. Также нужно учитывать количество легионеров.

    «Арсенал» находится на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    01.04.2017 22:24
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