Кирьяков: «Думбия сегодня в одиночку отодвинул игру от наших ворот»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Томи» (3:0), а также отметил действия Муссы Думбии.
– Кого бы отметили сегодня?
– Мусса сегодня отлично поработал. Думбия смог сегодня в одиночку отодвинуть игру от наших ворот во втором тайме, переломил ход игры. В итоге он и сам забил, и начал третью голевую атаку.
– Федерико Расич является основной ударной силой команды?
– Тренерскую установку он не выполнил. Рады, что он наконец-то увидел семью, детей, но на поле он провел слабый матч. А вот Шевченко порадовал. Игорь сумел войти в игру со скамейки.
– Показалось, что в обороне игрокам не хватает взаимопонимания?
– Обороной я доволен отчасти. В первой тайме они очень хорошо защищались, комбинировали, но начало второго тайма провалили все.
– Что с Вергарой?
– У Вергары есть проблемы с коленом. Также нужно учитывать количество легионеров.
«Арсенал» находится на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ.