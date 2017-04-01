Кирьяков: «Думбия сегодня в одиночку отодвинул игру от наших ворот»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Томи» (3:0), а также отметил действия Муссы Думбии.

– Кого бы отметили сегодня?

– Мусса сегодня отлично поработал. Думбия смог сегодня в одиночку отодвинуть игру от наших ворот во втором тайме, переломил ход игры. В итоге он и сам забил, и начал третью голевую атаку.

– Федерико Расич является основной ударной силой команды?

– Тренерскую установку он не выполнил. Рады, что он наконец-то увидел семью, детей, но на поле он провел слабый матч. А вот Шевченко порадовал. Игорь сумел войти в игру со скамейки.

– Показалось, что в обороне игрокам не хватает взаимопонимания?

– Обороной я доволен отчасти. В первой тайме они очень хорошо защищались, комбинировали, но начало второго тайма провалили все.

– Что с Вергарой?

– У Вергары есть проблемы с коленом. Также нужно учитывать количество легионеров.

«Арсенал» находится на 13-м месте в турнирной таблице РФПЛ.