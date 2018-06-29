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Мусса Думбия
Мусса Думбия
Завершил карьеру
15 августа 1994 (32)
#7 | Полузащитник
173 см | 68 кг
Мали
Статистика
Новости
Трансферы
Думбия сменил «Ростов» на «Реймс»
2018.06.29 08:18
4
Карпин прокомментировал конфликт руководства «Ростова» с Думбия
2018.03.24 18:26
9
Полузащитник «Ростова» Думбия сообщил о конфликте с руководством клуба
2018.03.24 14:45
30
РФС дисквалифицировал Думбия на два матча за удар локтем
2018.03.22 11:41
1
Бухаров и Думбия – в основе «Ростова» в первом матче без Кучука; у «Уфы» в атаке сыграют Кротов и Игбун
2017.12.10 18:04
3
Мусса Думбия, права на которого принадлежат «Ростову», хотел бы остаться в «Арсенале»
2017.05.28 23:36
7
Мусса Думбия уверен, что тульский «Арсенал» способен отобрать очки у ЦСКА
2017.05.07 09:06
10
Мусса Думбия: «Сила шаманов и колдунов в Африке – такой же стереотип, как и медведи на российских улицах»
2017.04.18 18:40
1
Кирьяков готов к увольнению
2017.04.17 07:45
2
Кирьяков: «Думбия сегодня в одиночку отодвинул игру от наших ворот»
2017.04.01 22:24
Пышкин: «Покормили Думбия, чтобы он не умер»
2017.02.25 10:27
12
Думбия сменил «Ростов» на «Арсенал»
2017.02.24 23:43
1
Тульский «Арсенал» может арендовать Думбия
2017.02.23 15:24
2
Мусса Думбия близок к переходу в «Анжи»
2017.02.14 15:45
3
Мусса Думбия, Белоруков и Фидлер могут пополнить «Анжи»
2017.01.19 21:44
1
Хавбек «Ростова» Думбия вошел в заявку сборной Мали на Кубок Африки
2017.01.05 14:16
3
Мусса Думбия начнет тренироваться в четверг
2016.10.12 23:39
2
Муссе Думбия предстоит пройти медосбледование
2016.10.12 18:54
1
Защитник «ПСЖ» Орье спас жизнь полузащитнику «Ростова» Думбия
2016.10.11 18:46
29
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