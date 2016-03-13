Думбия: «Бердыев четко объяснил мне мою задачу»

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0). Думбия стал автором второго гола ростовчан.

«Это был невероятно сложный матч, но при своих болельщиках мы были должны выигрывать. Очень рад, что смогли набрать сегодня три очка.

Выходя на замену, чуть-чуть волновался, но знал, что должен делать на поле. Тренер четко объяснил мне мою задачу.

Я мастер по выходам на замены? Никакого секрета нет! Просто я очень быстрый и могу поддержать контратаку», – сказал Думбия.