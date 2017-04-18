Мусса Думбия: «Сила шаманов и колдунов в Африке – такой же стереотип, как и медведи на российских улицах»

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, проводящий вторую часть сезона в аренде в тульском «Арсенале», отметил, что колдуны в Африке не имеют возможности влиять на результаты команд. По словам малийца, могущество шаманов и магов преувеличено и является стереотипом, подобным тому, что в России на улице можно встретить медведя.

«Могут ли колдуны в африканских командах влиять на результаты? (смеется). Это такой же стереотип, как медведи на улицах российских городов! Какая-нибудь сборная из Африки уже давно стала бы чемпионом мира, если бы это помогало. Колдуны, маги, советники по психологии – все это придает экзотики. Ну, кто-то для устрашения может применять. В Африке много талантливых игроков, им не хватает поддержки, финансовых условий. Не колдуны, а трудолюбие могут помочь выиграть что-то серьезное», – сказал Думбия.

В нынешнем сезоне Думбия принял участие в 10-ти матчах, записав на свой счет один гол.