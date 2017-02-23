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    Тульский «Арсенал» может арендовать Думбия

    Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 22-летнего малийца в стан «канониров» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист входит в сферу интересов «Анжи».

    По данным Transfermarkt, стоимость Думбия составляет 850 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2017 15:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1423

      Parham 23 февраля 2017, 16:23

      Ффууууу, я уже подумал армейского Думбию хотят арендовать!!! Ну и заголовки!!!

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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 февраля 2017, 15:38

      А он нужен???

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