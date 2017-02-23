Тульский «Арсенал» может арендовать Думбия

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о переходе 22-летнего малийца в стан «канониров» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист входит в сферу интересов «Анжи».

По данным Transfermarkt, стоимость Думбия составляет 850 тысяч евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.