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Кирьяков готов к увольнению

17 апреля 2017, 07:45
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков признался, что примет любое решение руководства клуба, если речь зайдет о его отставке. Напомним, в матче 23-го тура «Арсенал» на своем поле уступил «Локомотиву» со счетом 0:3. Туляки занимают 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

– Есть ли какое-то логическое объяснение действиям Расича, когда он получил первую желтую карточку в центре поля?

– Я это могу объяснить только тем, что он «перегорел» немножко, хотел показать себя. Определенно, надо с ним разговаривать по этому поводу. Он и опасные подкаты делает, будем разговаривать.

– За шесть матчей после зимнего перерыва команда трижды пропускала по три мяча, причем проигрывала и ключевым соперникам, таким как «Оренбург». Вы допускаете вероятность своей отставки?

– Я могу ответить словами Луческу: «Любой тренер должен быть готов к любому решению руководства».

– Владимир Габулов два раза – в матче с «Тереком» и сегодня – при выходах один на один не прыгал в ноги нападающим, провожал мячи взглядом. Вы считаете, это нормальная игра вратаря Премьер-лиги?

– Я думаю, сейчас надо, чтобы немного поутихли эмоции. Габулов в нескольких эпизодах выручил команду, это тоже нельзя забывать. В моменте с первым голом – там мяч по непонятной траектории летел, удар такой силы, здесь вряд ли можно винить голкипера. Второй гол – пенальти. Третий – практически выход один на один. Не надо винить только Габулова в том, что случилось.

– В какой форме находится Шевченко? Показалось, что он гораздо мобильнее Расича, и с его выходом появилась острота.

– Мы рассчитывали на индивидуальное мастерство Думбия. Он может обыграть и один в один, и даже двоих. Поэтому мы решили выпустить его ближе к концу. Но я с вами согласен, он старался и сумел обострить игру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Габулов Владимир Шевченко Игорь Думбия Мусса Расич Федерико Кирьяков Сергей
Комментарии (2)
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Mahone
1492404514
Рановато!!!!!!! Все впереди,команда не сразу строиться,главное в вышке останьтесь
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Геша Рыжий
1492765505
У руля команды стоит Гурам Аджоев, человек крайне непорядочный. Именно с его подачи был уволен Павлов, а место тренера занял Кирьяков (человек не имеющий серьезного опыта). Аджоев тащит людей не по профессиональным качествам а друзей, знакомых и родственников. Аджоев обескровил бюджет ФК Динамо, итогом стал первый в истории клуба вылет из высшей лиги. После краха Аджоев перешел делать то же самое в Арсенале. Как видите у него получается. Кроме того он перетащил своего никчемного сына. Болельщикам нужно объявить бойкот клубу до тех пор пока не из него не будут изгнаны прилепалы и кровососы.
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