Кирьяков готов к увольнению

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков признался, что примет любое решение руководства клуба, если речь зайдет о его отставке. Напомним, в матче 23-го тура «Арсенал» на своем поле уступил «Локомотиву» со счетом 0:3. Туляки занимают 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

– Есть ли какое-то логическое объяснение действиям Расича, когда он получил первую желтую карточку в центре поля?

– Я это могу объяснить только тем, что он «перегорел» немножко, хотел показать себя. Определенно, надо с ним разговаривать по этому поводу. Он и опасные подкаты делает, будем разговаривать.

– За шесть матчей после зимнего перерыва команда трижды пропускала по три мяча, причем проигрывала и ключевым соперникам, таким как «Оренбург». Вы допускаете вероятность своей отставки?

– Я могу ответить словами Луческу: «Любой тренер должен быть готов к любому решению руководства».

– Владимир Габулов два раза – в матче с «Тереком» и сегодня – при выходах один на один не прыгал в ноги нападающим, провожал мячи взглядом. Вы считаете, это нормальная игра вратаря Премьер-лиги?

– Я думаю, сейчас надо, чтобы немного поутихли эмоции. Габулов в нескольких эпизодах выручил команду, это тоже нельзя забывать. В моменте с первым голом – там мяч по непонятной траектории летел, удар такой силы, здесь вряд ли можно винить голкипера. Второй гол – пенальти. Третий – практически выход один на один. Не надо винить только Габулова в том, что случилось.

– В какой форме находится Шевченко? Показалось, что он гораздо мобильнее Расича, и с его выходом появилась острота.

– Мы рассчитывали на индивидуальное мастерство Думбия. Он может обыграть и один в один, и даже двоих. Поэтому мы решили выпустить его ближе к концу. Но я с вами согласен, он старался и сумел обострить игру.