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    Мусса Думбия близок к переходу в «Анжи»

    Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия до закрытия зимнего трансферного окна может сменить клуб. По информации источника, футболист близок к переходу в «Анжи». Дагестанский клуб намерен арендовать хавбека до лета 2017 года. Как сообщается, клубы находятся в активной фазе переговоров.

    В текущем сезоне Думбия провел в чемпионате России шесть матчей. Также игрок принял участие в пяти играх донской команды в рамках Лиги чемпионов, однако в обоих турнирах 22-летний малиец отметиться результативными действиями не сумел.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2017 15:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      dimid 14 февраля 2017, 19:47

      должен заиграть в анжи, удачи

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 февраля 2017, 16:18

      Жаль, интересный игрок, порой непредсказуемый для соперника.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vgarakh 14 февраля 2017, 17:12

      Но мало выпускали на поле, только на замену, возможно поэтому
      проявить себя в полном объеме не сумел.

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