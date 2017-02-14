Мусса Думбия близок к переходу в «Анжи»

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия до закрытия зимнего трансферного окна может сменить клуб. По информации источника, футболист близок к переходу в «Анжи». Дагестанский клуб намерен арендовать хавбека до лета 2017 года. Как сообщается, клубы находятся в активной фазе переговоров.

В текущем сезоне Думбия провел в чемпионате России шесть матчей. Также игрок принял участие в пяти играх донской команды в рамках Лиги чемпионов, однако в обоих турнирах 22-летний малиец отметиться результативными действиями не сумел.