Мусса Думбия начнет тренироваться в четверг

По словам пресс-атташе «Ростова» Ивана Бодылевского, отсутствие хавбека Муссы Думбия на сегодняшней тренировке связано с тем, что он не успел вернуться в расположение команды из сборной Мали к началу занятия. Представитель дончан подчеркнул, что игрок чувствует себя хорошо и начнет тренироваться уже завтра.

«С Муссой Думбия все в порядке. Он не тренировался сегодня, поскольку вернулся из расположения сборной в клуб во время занятия. Завтра он приступит к тренировкам, как это планировалось изначально», – сказал Бодылевский.

Напомним, Думбия был заменен в первом тайме матча отборочного раунда к ЧМ-2018 Кот-д’Ивуар – Мали. В результате столкновения и последующего падения у полузащитника запал язык. Футболисту оказали первую помощь, после чего он был заменен, покинув поле с помощью носилок.