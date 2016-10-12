Муссе Думбия предстоит пройти медосбледование

Хавбек «Ростова» Мусса Думбия, прибывший в город на Дону из расположения сборной Мали, не принимал сегодня участия в тренировочном занятии команды. В ближайшее время 22-летний игрок пройдет медицинское обследование. На 10-й минуте встречи отборочного раунда к ЧМ-2018 против Кот-д'Ивуара, полузащитник желто-синих рухнул на газон после контакта с Ламином Коне, в результате чего у него запал язык. Футболисту была оказана первая медицинская помощь, а после он был унесен с поля на носилках и заменен.

«Мусса Думбия прилетел в Ростов-на-Дону. В сегодняшней тренировке он участия не принимал, ему предстоит пройти медицинское обследование», – сообщил пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.