РФС дисквалифицировал Думбия на два матча за удар локтем

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о наказании полузащитника молодежной команды «Ростова» Муссы Думбия по итогам встречи с тульским «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 1:2. На 78-й минуте матча 23-летний малиец был удален с поля.

Согласно статье 94 части 3 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом, Думбия дисквалифицирован на два матча молодежного первенства России.