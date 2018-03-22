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    РФС дисквалифицировал Думбия на два матча за удар локтем

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение о наказании полузащитника молодежной команды «Ростова» Муссы Думбия по итогам встречи с тульским «Арсеналом». Игра завершилась со счетом 1:2. На 78-й минуте матча 23-летний малиец был удален с поля.

    Согласно статье 94 части 3 Дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе без цели завладения мячом, Думбия дисквалифицирован на два матча молодежного первенства России.

    Источник: РФС

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    22.03.2018 11:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 22 марта 2018, 11:58

      Совсем забыл про Муссу Думбия. Прочитав заголовок, подумал, что за бред? какое отношение РФС имеет к Спортингу...))

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