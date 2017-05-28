Мусса Думбия, права на которого принадлежат «Ростову», хотел бы остаться в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Мусса Думбия, права на которого принадлежат «Ростову», поделился эмоциями от сохранения туляками места в Премьер-лиге. Напомним, тульский клуб одержал победу над «Енисеем».

«Это была самая тяжелая игра сезона. Нам приходилось раз за разом взламывать оборону «Енисея». В итоге мы сделали это! Болельщики? Я уже и не знаю, что нам нужно плохого сделать, чтобы фанаты от нас отвернулись. На протяжении всего сезона болельщики поддерживают нас и полностью заполняют стадион.

Теперь я отправляюсь в сборную Мали на два матча, товарищеский и отборочный на ЧМ-2018. Пока я принадлежу «Ростову», но у меня есть желание остаться в Туле. Теперь все будет зависеть от того, как пройдут переговоры между этими клубами», – сказал футболист.