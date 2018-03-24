Карпин прокомментировал конфликт руководства «Ростова» с Думбия

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с полузащитником Мусса Думбия.

Малиец не тренируется с клубом после зимней паузы в РФПЛ. Футболист сказал, что клуб не позволил ему уйти в другую команду.

«Не знаю, какие у Думбия дела с руководством, это надо спрашивать у них.

В дубль он переведен, поскольку на неделю опоздал на сборы. Он отпросился домой, а вернулся на семь дней позже, чем должен был.

Вернется ли футболист в основной состав до конца сезона, зависит только от него самого», – сказал Карпин.

В текущем сезоне Думбия принял участие в 20 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.