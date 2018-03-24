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  • Карпин прокомментировал конфликт руководства «Ростова» с Думбия

Карпин прокомментировал конфликт руководства «Ростова» с Думбия

24 марта 2018, 18:26
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с полузащитником Мусса Думбия.

Малиец не тренируется с клубом после зимней паузы в РФПЛ. Футболист сказал, что клуб не позволил ему уйти в другую команду.

«Не знаю, какие у Думбия дела с руководством, это надо спрашивать у них.

В дубль он переведен, поскольку на неделю опоздал на сборы. Он отпросился домой, а вернулся на семь дней позже, чем должен был.

Вернется ли футболист в основной состав до конца сезона, зависит только от него самого», – сказал Карпин.

В текущем сезоне Думбия принял участие в 20 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Думбия Мусса Карпин Валерий
Комментарии (9)
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dok66
1521906759
Мусса понял , что халявничать больше не позволит ВГ . Вот и погнал волну
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insider_retro
1521906865
Мутная история и истина посередине высказываний сторон... А в результате обе стороны в контрах и на принципах, деньги капают, а пользы от игрока нет...
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RedWhiteFans2
1521907140
Дурак Муса. Похоронил карьеру и деньги. Без практики потом натер никому не нужен.
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Spartak 777
1521910346
Валера помнится что то подобное было уже с Ари ...да ? и где сейчас он и где ты , ты тогда тоже ниче не знал и тоже у тебя игрок виноват был ...это я еще про Рохо молчу ...никогда не забуду как ты сказал что Маркос не уровень Спартака !!!
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OfaZavr
1521912101
ну руководству виднее конечно.
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zigbert
1521913471
У него похоже проблемы с дисциплиной.
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zico2205
1521971807
У африканцев частенько проблема с дисциплиной....Надо жестко с ними...
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