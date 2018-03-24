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    Карпин прокомментировал конфликт руководства «Ростова» с Думбия

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с полузащитником Мусса Думбия.

    Малиец не тренируется с клубом после зимней паузы в РФПЛ. Футболист сказал, что клуб не позволил ему уйти в другую команду.

    «Не знаю, какие у Думбия дела с руководством, это надо спрашивать у них.

    В дубль он переведен, поскольку на неделю опоздал на сборы. Он отпросился домой, а вернулся на семь дней позже, чем должен был.

    Вернется ли футболист в основной состав до конца сезона, зависит только от него самого», – сказал Карпин.

    В текущем сезоне Думбия принял участие в 20 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Sport24

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    24.03.2018 18:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 марта 2018, 12:56

      У африканцев частенько проблема с дисциплиной....Надо жестко с ними...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 20:44

      У него похоже проблемы с дисциплиной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 20:21

      ну руководству виднее конечно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 24 марта 2018, 19:52

      Валера помнится что то подобное было уже с Ари ...да ? и где сейчас он и где ты , ты тогда тоже ниче не знал и тоже у тебя игрок виноват был ...это я еще про Рохо молчу ...никогда не забуду как ты сказал что Маркос не уровень Спартака !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 24 марта 2018, 18:59

      Дурак Муса. Похоронил карьеру и деньги. Без практики потом натер никому не нужен.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 марта 2018, 18:54

      Мутная история и истина посередине высказываний сторон...
      А в результате обе стороны в контрах и на принципах, деньги капают, а пользы от игрока нет...

      5
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > insider_retro 24 марта 2018, 20:01

      Мудро сказано!

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > insider_retro 25 марта 2018, 10:15

      обе стороны проигрывают.Штрафанули бы и в строй!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 марта 2018, 18:52

      Мусса понял , что халявничать больше не позволит ВГ . Вот и погнал волну

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