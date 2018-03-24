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    Полузащитник «Ростова» Думбия сообщил о конфликте с руководством клуба

    Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия рассказал, почему перестал играть после зимней паузы РФПЛ.

    «В руководстве хотят, чтобы я продлил контракт, но я хочу перейти в другое место.

    Поэтому меня отстранили от тренировок. Считаю это неуважением в свой адрес», – сказал 23-летний малиец в интервью Footmali.

    Думбия пополнил состав ростовчан в январе 2017 года, перейдя из тульского «Арсенала». В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 14:45
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 марта 2018, 01:40

      Да выгнать его взашей!!
      Коль не хочет, то ясно, что он не будет играть за Ростов..
      Какого хрена держать??
      На х.. на пальму!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 19:56

      со стороны руководства не очень правильный шаг, ведь насильно удерживать неправильно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 17:53

      Если не секрет в какое место?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > zigbert 24 марта 2018, 18:12

      Нове -место (Чехия)... как вариант

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      igoor52 24 марта 2018, 16:45

      У них очередной припадок падучий!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 24 марта 2018, 15:28

      Фулерина метода в действии...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 марта 2018, 15:13

      Валера может еще и не топ тренер,но дело свое он добре знает! Будешь дальше быковать в дубле сгноит))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 марта 2018, 14:55

      В Арсенал пусть возвращается, ему в Туле фортило...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > пряник929 24 марта 2018, 15:00

      В Туле он один сезон был в аренде! А с 14 года он игрок Ростова!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 24 марта 2018, 14:46

      Началось, узнаю методы Валеры, как при помощи руководства убить игрока

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Shogun 24 марта 2018, 15:01

      "Убивать" не кого! Если игрок не желает играть, то зачем он нужен?

      3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Serjoga 24 марта 2018, 15:11

      Ну и отпустите его в другой клуб, если он не хочет играть в Ростове.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > vladimir-7 24 марта 2018, 15:55

      А кто его хочет купить? Контракт закончится и отпустят! Он же сам не хочет платить за досрочное расторжение контракта!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Serjoga 24 марта 2018, 16:20

      Он же сам не хочет платить за досрочное расторжение контракта! Ты что куришь, за разрыв по инициативе игрока контракт просто разрывается, это тебе не тренера, от которого толку 0, сплавливать

      3
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Shogun 24 марта 2018, 16:36

      Ты его контракт читал? Неймар сколько отгрузил Барсе, чтобы уйти досрочно в ПСЖ? Это только Бердыев в Ростове заключал контракты со своими "хвостиками", чтобы вместе с ними уйти бесплатно из Ростова! Если бы игрок мог сам разрывать контракт и уходить, то половина игроков всех клубов бегала бы из клуба в клуб не дожидаясь трансферных окон! Но он же хочет еще и зарплату получать не играя! Вот и начинает лить грязь на клуб, а вскоре и про расизм начнет трепаться! Что он в игре за молодежку устроил?

      1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Serjoga 24 марта 2018, 17:01

      Хахахаха, какой Неймар отгрузил Барсе? Иди проспись и Барса до сих пор торчит ему 60 млн, какой ты темный, прямо как parevg одно поля алешки, вот тебе живой пример Ибра разорвал контракт и ушел в ЛАГ

      2
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Shogun 24 марта 2018, 17:02

      Я темный, Думбия дурачок, а ты умный! Так сообщи Мусе, что он может послать Ростов ..... и уйти куда хочет! Что-то у него нет такого желания! Вообщем каждый при своем мнении остался!

      1
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 24 марта 2018, 17:03

      Да это очередной затупок из дикой стороны, нехер ему глаголить, один фиг умным не станет, а дундуком останется

      2
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 24 марта 2018, 17:05

      Да я заметил, если х...ю про Неймара раз несет, что он якобы деньги отстегнул Барсе за переход в ПСЖ, если вон до сих пор судятся за 60 млн, которые Барса сама указала в контракте, тут и объяснят незачем и реально дундук

      3
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Serjoga 24 марта 2018, 17:07

      Ах да забыл, внимательно прочитай за что "сидит", может потом мозги функционировать начнут, а ты темный реально

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 24 марта 2018, 17:09

      Цитирую тебя же в кратце - ОН НЕ ДОПРЕТ

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Shogun 24 марта 2018, 18:34

      https://bombardir.ru/news/514069-Obschaya-summa-perehoda-Neymara-iz-Barselony-v-PSZh-mozhet-sostavit-450-millionov Сходи по ссылке и прочитай сумма отступных 222 млн.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Scuderia Ferrari F1 24 марта 2018, 18:37

      Тебе тоже нашел ссылку: https://bombardir.ru/posts/3314-Pochemu-transfer-Neymara-v-PSZh-za-22-mln-uzhe-reshennyy-vopros Почитай, а потом умничай!

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Serjoga 24 марта 2018, 18:59

      Хахахаха, там специально для таких Алешек как ты написано - общая сумма перехода с учетом ПЛАТЫ ЗА ТРАНСФЕР, АГЕНТСКИХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ и ЗАРПЛАТЫ может составить 450 миллионов евро, ты реально темный, смешно уже, до того какой ты тупой

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 24 марта 2018, 19:03

      Я же говорю он тупой, сам инфу нашел и еще тупит, я угораю от таких

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Scuderia Ferrari F1 24 марта 2018, 19:03

      Я сам в шоке, пробка 3,14здец, видимо совсем читать не умеет и думать тоже

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 24 марта 2018, 19:04

      ))))))

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Shogun 24 марта 2018, 19:15

      а дальше ты читать не захотел! Про отступные! Тогда читай выдержку из другой ссылки:Итак, вот что выходит: Неймар подпишет контракт с Qatar Sports Investment. Капитан сборной Бразилии станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро. По информации иностранных СМИ, на эти деньги 25-летний футболист выкупит свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро. Оставшуюся часть он и его отец, который является его агентом получат как премиальные. Дальше вы оба оскорбляйте друг друга, а мне вас убеждать бесполезно!

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      Рейтинг: +102

      Shogun > Serjoga 24 марта 2018, 20:05

      ТЫ ТУПОЙ!!!! Катарская компания и есть ВЛАДЕЛЕЦ ПСЖ, купи мозги тупица

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > Shogun 24 марта 2018, 20:36

      Хахахаха, с каждым комментом роет себе яму, вот оленина, слов нет, на счет тупицы угадал на 100%

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