Полузащитник «Ростова» Думбия сообщил о конфликте с руководством клуба

Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия рассказал, почему перестал играть после зимней паузы РФПЛ.

«В руководстве хотят, чтобы я продлил контракт, но я хочу перейти в другое место.

Поэтому меня отстранили от тренировок. Считаю это неуважением в свой адрес», – сказал 23-летний малиец в интервью Footmali.

Думбия пополнил состав ростовчан в январе 2017 года, перейдя из тульского «Арсенала». В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, не отметившись результативными действиями.