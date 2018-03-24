Полузащитник «Ростова» Думбия сообщил о конфликте с руководством клуба

Да выгнать его взашей!!
Коль не хочет, то ясно, что он не будет играть за Ростов..
Какого хрена держать??
На х.. на пальму!!
Полузащитник «Ростова» Мусса Думбия рассказал, почему перестал играть после зимней паузы РФПЛ.
«В руководстве хотят, чтобы я продлил контракт, но я хочу перейти в другое место.
Поэтому меня отстранили от тренировок. Считаю это неуважением в свой адрес», – сказал 23-летний малиец в интервью Footmali.
Думбия пополнил состав ростовчан в январе 2017 года, перейдя из тульского «Арсенала». В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, не отметившись результативными действиями.