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    Мусса Думбия, Белоруков и Фидлер могут пополнить «Анжи»

    По имеющейся информации, полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, защитник московского «Динамо» Дмитрий Белоруков и полузащитник «Урала» Артем Фидлер могут начать вторую половину сезона в рядах «Анжи».

    По всем троим речь идет об аренде.

    В зимний перерыв дагестанский клуб затеял основательную перезагрузку, распрощавшись с целым рядом дорогостоящих футболистов по согласию сторон. Кроме того, на пост главного тренера вместо Павела Врбы был назначен Александр Григорян.

    После 17 туров «Анжи» идет на 11-й позиции в РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 21:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 января 2017, 10:17

      Мне кажется Думбия пригодился бы Ростову

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 19 января 2017, 23:05

      Так писали же,что Эззатолахи они хотят арендовать.Причём тут Думбия?

      -2
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