Мусса Думбия, Белоруков и Фидлер могут пополнить «Анжи»

По имеющейся информации, полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, защитник московского «Динамо» Дмитрий Белоруков и полузащитник «Урала» Артем Фидлер могут начать вторую половину сезона в рядах «Анжи».

По всем троим речь идет об аренде.

В зимний перерыв дагестанский клуб затеял основательную перезагрузку, распрощавшись с целым рядом дорогостоящих футболистов по согласию сторон. Кроме того, на пост главного тренера вместо Павела Врбы был назначен Александр Григорян.

После 17 туров «Анжи» идет на 11-й позиции в РФПЛ.