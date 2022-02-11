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    Артем Фидлер

    Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Игоревич
    Фамилия Фидлер
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Екатеринбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1983 (39 лет)
    Рост 178
    Вес 74
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