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    Юрист Журавлев: «Действия Ари в финале Кубка России – это административное наказание»

    Юрист Алексей Журавлев рассказал, как с точки зрения уголовного права выглядели действия нападающего «Локомотива» Ари в финале Кубка России против «Урала». Напомним, матч закончился победой железнодорожников со счетом 2:0, а в конце встречи между футболистами вспыхнула драка.

    «Пересмотрев ролики, я увидел удары только со стороны Ари. Если мы говорим о квалификации с точки зрения уголовного закона, то у нас есть статьи «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «побои». Здесь нужно рассматривать, были ли со стороны Ари хулиганские побуждения. Моя точка зрения: это больше административное наказание», – заявил Журавлев.

    «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

    Источник: Спорт FM

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    03.05.2017 20:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 4 мая 2017, 06:11

      Ари шкура и псина. Позор этому ублюдку.

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      Рейтинг: +4934

      polt 3 мая 2017, 20:33

      В кутузку Ари и на побольше.

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