Юрист Журавлев: «Действия Ари в финале Кубка России – это административное наказание»

Юрист Алексей Журавлев рассказал, как с точки зрения уголовного права выглядели действия нападающего «Локомотива» Ари в финале Кубка России против «Урала». Напомним, матч закончился победой железнодорожников со счетом 2:0, а в конце встречи между футболистами вспыхнула драка.

«Пересмотрев ролики, я увидел удары только со стороны Ари. Если мы говорим о квалификации с точки зрения уголовного закона, то у нас есть статьи «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «побои». Здесь нужно рассматривать, были ли со стороны Ари хулиганские побуждения. Моя точка зрения: это больше административное наказание», – заявил Журавлев.

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