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    Фидлер: «Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог»

    Полузащитник «Урала» Артем Фидлер, удаленный в финале Кубка России против «Локомотива» (0:2) за драку, высказал своем мнение о случившемся. По словам футболиста, он просто не смог сдержаться.

    – За участие в массовой драке вам грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке России. Готовы, что пропустите следующий турнир?

    – За свои действия нужно отвечать. Если накажут, значит, справедливо. Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог. Всегда выступаю за справедливость.

    – Такие сходки в вашей карьере раньше бывали?

    – В непрофессиональном футболе сталкивался с подобным. Но чтобы это произошло на таком уровне – нонсенс для меня. Я никогда себе не позволю оскорбить кого-то и сам не стерплю подобного отношения.

    – Будь вы обычным зрителем, какую оценку дали бы случившемуся?

    – Это безобразие. Мне искренне жаль, что так получилось. Хочу принести извинения болельщикам, телезрителям и официальным лицам матча. Я поступил нехорошо и готов понести справедливое наказание.

    «Павлюченко и Ари из одной пачки контрацептивов». Скандал с финалом Кубка России продолжается

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 22:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +370

      splint1989 4 мая 2017, 13:36

      Игроки Урала извиняются, а где Ари и Фарфан почему от них не слышно ни слово извинений? Если Фидлеру положено 6 мачтей то Ари должен просидеть без футбола минимум 3 месяца!!! Суареса отстранили и он сразу исправился!!!

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 4 мая 2017, 00:10

      ....а всё остальное должен принять меры судья... Это судейское упущение, что так всё вышло.

      -1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 4 мая 2017, 00:09

      эмоции надо сдерживать.....

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 3 мая 2017, 23:08

      надо было сразу как Зидан и был бы героем

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