Фидлер: «Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог»

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер, удаленный в финале Кубка России против «Локомотива» (0:2) за драку, высказал своем мнение о случившемся. По словам футболиста, он просто не смог сдержаться.

– За участие в массовой драке вам грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке России. Готовы, что пропустите следующий турнир?

– За свои действия нужно отвечать. Если накажут, значит, справедливо. Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог. Всегда выступаю за справедливость.

– Такие сходки в вашей карьере раньше бывали?

– В непрофессиональном футболе сталкивался с подобным. Но чтобы это произошло на таком уровне – нонсенс для меня. Я никогда себе не позволю оскорбить кого-то и сам не стерплю подобного отношения.

– Будь вы обычным зрителем, какую оценку дали бы случившемуся?

– Это безобразие. Мне искренне жаль, что так получилось. Хочу принести извинения болельщикам, телезрителям и официальным лицам матча. Я поступил нехорошо и готов понести справедливое наказание.

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