Фидлер: «Есть осадок от ничьи с «Крыльями»

Полузащитник «Урала» Артем Фидлер прокомментировал игру команды в матче 11-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«У нас очень хорошо получился первый тайм, забили гол. В то же время пропустили ненужный гол. Думаю, если бы не пропустили его, было бы намного лучше и проще. «Крылья Советов» приехали играть в пять защитников, и если бы не пропустили гол в конце первого тайма, соперник бы раскрывался и можно было бы поймать их на контратаках. Хотелось бы, конечно, выиграть, но ничья — тоже неплохой результат.

Конечно, есть осадок, что не взяли три очка. Аппетит приходит во время еды. Хотелось выиграть. Играли дома, вели в счете, игра у нас получалась. Во втором тайме что-то у нас не пошло, либо «Крылья Советов» перестроились. Осадок, конечно, есть», — заявил Фидлер.