Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари, Фидлер и Манучарян за драку дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России

Ари, Фидлер и Манучарян за драку дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России

11 мая 2017, 17:11
15

Футболисты «Урала» Эдгар Манучарян и Артем Фидлер, а также нападающий «Локомотива» Ари получили дисквалификацию на шесть матчей Кубка России за драку, устроенную в финальном матче турнира. Об этом заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Отметим, что все трое футболистов, включая нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, получили красные карточки за драку, устроенную в конце игры. Матч закончился победой железнодорожников со счетом 2:0.

«По матчу «Урал» – «Локомотив» мы рассмотрели четыре красные карточки. Были удалены форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и нападающий Ари, а также полузащитник «Урала» Артем Фидлер и нападающий Эдгар Манучарян. Мы установили, что активно в драке участвовали Ари, Фидлер и Манучарян. Непосредственно Фарфан в драке не принимал участия, он пытался ее предотвратить.

За массовую драку во время матча приняли решение дисквалифицировать Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей Кубка России. К Фарфану никаких дополнительных санкций КДК не принял», – сказал Григорьянц.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Урал Фидлер Артем Ари Манучарян Эдгар Григорьянц Артур
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
besk
1494513476
А как же департация??
Ответить
splint1989
1494514443
Ари мало дали!!!
Ответить
dok66
1494515504
А где провокатор всей драки ? Фернандеш остался не приделах ? Фемида закрыла глаза .
Ответить
виктоша
1494515806
То есть они пропустят два розыгрыша Кубка...
Ответить
subbotaspartak
1494517097
Славные русские драчуны, Омрачены.
Ответить
alex kidn
1494518477
Они в кубке столько больше не сыграют
Ответить
shinnik
1494521669
Фигасе,судебная история.. Фарфан по амнистии... Евреи,армяне и бразобудороссияне по полной? Скандал.Европа.Суд.
Ответить
виктоша
1494523111
Горячие русские парни...
Ответить
ItalianFootball
1494572849
Исходя из того, что тут написано - Фарфан пытался остановить потасовку, по этому просто удаление... Что-то я не понял.
Ответить
plehanov6
1494579120
Я в аху..! Практически зачинщика всего этого, оставили безнаказанным! Браво КДК России! Вы лучшие! Супер!
Ответить
Главные новости
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
4
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Все новости
Все новости
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
Вчера, 13:09
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+