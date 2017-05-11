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    Ари, Фидлер и Манучарян за драку дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России

    Футболисты «Урала» Эдгар Манучарян и Артем Фидлер, а также нападающий «Локомотива» Ари получили дисквалификацию на шесть матчей Кубка России за драку, устроенную в финальном матче турнира. Об этом заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    Отметим, что все трое футболистов, включая нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, получили красные карточки за драку, устроенную в конце игры. Матч закончился победой железнодорожников со счетом 2:0.

    «По матчу «Урал» – «Локомотив» мы рассмотрели четыре красные карточки. Были удалены форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и нападающий Ари, а также полузащитник «Урала» Артем Фидлер и нападающий Эдгар Манучарян. Мы установили, что активно в драке участвовали Ари, Фидлер и Манучарян. Непосредственно Фарфан в драке не принимал участия, он пытался ее предотвратить.

    За массовую драку во время матча приняли решение дисквалифицировать Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей Кубка России. К Фарфану никаких дополнительных санкций КДК не принял», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2017 17:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 мая 2017, 11:52

      Я в аху..! Практически зачинщика всего этого, оставили безнаказанным! Браво КДК России! Вы лучшие! Супер!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:07

      Исходя из того, что тут написано - Фарфан пытался остановить потасовку, по этому просто удаление... Что-то я не понял.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 11 мая 2017, 20:18

      Горячие русские парни...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 мая 2017, 19:54

      Фигасе,судебная история..
      Фарфан по амнистии...
      Евреи,армяне и бразобудороссияне по полной?
      Скандал.Европа.Суд.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > shinnik 12 мая 2017, 10:06

      Ахаха))) Зачет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 11 мая 2017, 19:01

      Они в кубке столько больше не сыграют

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 мая 2017, 18:38

      Славные русские драчуны,
      Омрачены.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      виктоша 11 мая 2017, 18:16

      То есть они пропустят два розыгрыша Кубка...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:11

      А где провокатор всей драки ? Фернандеш остался не приделах ? Фемида закрыла глаза .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 17:57

      Финансово нужно было наказать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      splint1989 11 мая 2017, 17:54

      Ари мало дали!!!

      3
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