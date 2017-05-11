Ари, Фидлер и Манучарян за драку дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России

Футболисты «Урала» Эдгар Манучарян и Артем Фидлер, а также нападающий «Локомотива» Ари получили дисквалификацию на шесть матчей Кубка России за драку, устроенную в финальном матче турнира. Об этом заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Отметим, что все трое футболистов, включая нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана, получили красные карточки за драку, устроенную в конце игры. Матч закончился победой железнодорожников со счетом 2:0.

«По матчу «Урал» – «Локомотив» мы рассмотрели четыре красные карточки. Были удалены форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан и нападающий Ари, а также полузащитник «Урала» Артем Фидлер и нападающий Эдгар Манучарян. Мы установили, что активно в драке участвовали Ари, Фидлер и Манучарян. Непосредственно Фарфан в драке не принимал участия, он пытался ее предотвратить.

За массовую драку во время матча приняли решение дисквалифицировать Ари, Фидлера и Манучаряна на шесть матчей Кубка России. К Фарфану никаких дополнительных санкций КДК не принял», – сказал Григорьянц.