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    Эдгар Манучарян

    Нападающий
    Имя Эдгар
    Отчество Вагрикович
    Фамилия Манучарян
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1987 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 72
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