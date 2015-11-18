Манучарян: «Думал, Промес уже закончил с футболом»

Нападающий «Урала» Эдгар Манучарян признался, что он был уверен, что Квинси Промес, которого он знал еще по «Аяксу», закончил карьеру футболиста.

«Когда я играл, Озбилиз и Эбесилио были еще мелкие. Бюттнера не помню. Насчет Промеса расскажу историю. Мы с ним играли в «Харлеме», а потом встретились в Екатеринбурге. Выходим на поле, он меня обнимает и говорит: «Эдгар, не узнаешь?» Я смотрю – знакомое лицо! Даже подумать не мог, что Промес из «Харлема» и Промес из «Спартака» – один и тот же человек. Мне казалось, он уже закончил с футболом», - рассказал Манучарян.