Манучарян, выступавший в чемпионате Таиланда, вернулся в «Урал»

Бывший нападающий «Урала» Эдгар Манучарян вернулся в клуб из Екатеринбурга. Как сообщает официальный сайт «шмелей», футболист подписал контракт и уже присоединился к команде на сборе в Кипре. Отметим, что за сибиряков форвард будет играть по 99-м номером.

Напомним, Манучарян уже выступал за «Урал» с 2011 по 2016 года. В прошлом сезоне 30-летний армянин провел за екатеринбуржцев в РФПЛ 22 матча, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Последним клубом нападающего был «Ратчабури», представляющий чемпионат Таиланда.

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