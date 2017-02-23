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    Манучарян, выступавший в чемпионате Таиланда, вернулся в «Урал»

    Бывший нападающий «Урала» Эдгар Манучарян вернулся в клуб из Екатеринбурга. Как сообщает официальный сайт «шмелей», футболист подписал контракт и уже присоединился к команде на сборе в Кипре. Отметим, что за сибиряков форвард будет играть по 99-м номером.

    Напомним, Манучарян уже выступал за «Урал» с 2011 по 2016 года. В прошлом сезоне 30-летний армянин провел за екатеринбуржцев в РФПЛ 22 матча, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Последним клубом нападающего был «Ратчабури», представляющий чемпионат Таиланда.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Урал»

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    23.02.2017 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 февраля 2017, 17:01

      так и гогниев скоро вернется)_

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 23 февраля 2017, 16:48

      Видимо устал просыпаться с трансом в одной кровати

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Batistas1991 23 февраля 2017, 16:35

      ни за сибиряков,а за уральцев

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 23 февраля 2017, 15:49

      Нормально. Отдохнул в жаркой стране, а теперь снова на Урале надо вкалывать. Вон Ачимпонг тоже с Тайланда приехал и уже двушку Зениту положил. Сейчас ряд европейских чемпионатов слабее чем в Тайланде.

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 февраля 2017, 15:45

      видать Том Ям и Пад Тай не лезут больше..

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 23 февраля 2017, 15:27

      Классный игрок,хорошо что вернулся,еще бы Асеведо вернулся

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