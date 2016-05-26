Ярошенко, Манучарян и Асеведо могут покинуть «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, кто может покинуть команду в ближайшее трансферное окно. По его словам, это полузащитники Герсон Асеведо и Константин Ярошенко, а также форвард Эдгар Манучарян.

«Скорей всего, команду покинут Асеведо, Ярошенко, Манучарян. Аренда закончилась у Мартыновича и Рязанцева. Ведем переговоры с Сапетой. Он обещал дать ответ до 10 июня. Также хотим сотрудничать с «Войводиной». Было бы хорошо, если туда будем отправлять наших молодых тренеров», – сказал он.