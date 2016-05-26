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Константин Ярошенко
Константин Ярошенко
Завершил карьеру
12 сентября 1986 (40)
#99 | Полузащитник
176 см | 62 кг
Украина
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Трансферы
Президент «Урала»: «Не сможем дать ту сумму, которую просит Асеведо»
2016.05.26 16:03
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Ярошенко, Манучарян и Асеведо могут покинуть «Урал»
2016.05.26 11:15
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20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
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Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
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