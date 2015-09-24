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    Константин Ярошенко - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Константин
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ярошенко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Вес 62
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2015 70' -90' ЦСКА (Москва) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    24.09.2015 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Урал (Екатеринбург)
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