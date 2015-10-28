Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 28 октября 2015
ЦСКА
28.10.2015, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Урал
48'
К. Панченко
86'
З. Тошич
78'
В. Подберезкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Урал
Замена
А. Муса
️️️️
Б. Натхо
88'
ГОЛ! 2:1!
З. Тошич
Пас отдал
Г. Миланов
86'
78'
ГОЛ! 1:1!
В. Подберезкин
Пас отдал
Э. Манучарян
Замена
А. Дзагоев
️️️️
А. Головин
73'
70'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Г. Асеведо
Замена
П. Вернблум
️️️️
А. Цауня
69'
68'
Желтая карточка
Г. Асеведо
59'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
З. Тошич
48'
34'
Замена
К. Страндберг
️️️️
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чепчугов
14
Набабкин
6
Березуцкий
5
Васин
6
Фернандес
19
Цауня
10
Натхо
17
Миланов
10
Головин
18
Тошич
8
Панченко
4-1-3-2
99
Арапов
15
Кулаков
14
Мартынович
14
Фонтанелло
7
Данцев
10
Фидлер
92
Подберезкин
30
Асеведо
41
Сапета
18
Бурмистров
21
Ерохин
19
Цауня
19
Вернблум
19
Вернблум
19
Цауня
10
Головин
66
Дзагоев
66
Дзагоев
10
Головин
10
Натхо
7
Муса
7
Муса
10
Натхо
21
Ерохин
10
Страндберг
10
Страндберг
21
Ерохин
30
Асеведо
99
Ярошенко
99
Ярошенко
30
Асеведо
18
Бурмистров
10
Манучарян
10
Манучарян
18
Бурмистров
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
97
Александр Шубин
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Чисамба Лунгу
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Станислав Сухина (Малаховка)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
ЦСКА
Урал
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
13:39
10
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
12:12
2
Круговой сделал заявление о конфликте с Глушенковым
12:03
12
Кисляк ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА
11:00
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
13:39
10
Гришин хочет вернуться в ЦСКА: «Уход в 2017 году был главной ошибкой»
12:12
2
Круговой сделал заявление о конфликте с Глушенковым
12:03
12
Кисляк ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА
11:00
4
Мамаев выбрал худший матч в карьере
Вчера, 19:58
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+