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Чисамба Лунгу
Чисамба Лунгу
Завершил карьеру
31 января 1991 (35)
#10 | Нападающий
178 см | 68 кг
Замбия | Грузия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Экс-форвард «Урала» Лунгу близок к возвращению в Россию
2018.02.18 20:21
2
Агент Лунгу: «Если все получится, Чисамба вернется в Россию в это трансферное окно»
2018.02.12 13:38
3
Фото
Лунгу сменил «Урал» на «Аланьяспор»
2017.08.17 00:07
5
Лунгу перейдет из «Урала» в «Аланьяспор»
2017.08.15 15:14
6
Игрок «Урала» Лунгу близок к отъезду в другой чемпионат
2017.08.11 12:45
7
Новичок «Спартака» Сакала: «На переезд в Россию меня вдохновил Лунгу»
2017.03.09 00:09
7
Фото
Игрок «Урала» Лунгу с сотрудниками ДПС поздравил жительниц Екатеринбурга с Международным женским днем
2017.03.07 15:13
4
Президент «Урала»: «Широков, видимо, больше играть не будет»
2017.01.18 16:00
3
Лунгу: «На данный момент я не хочу думать об уходе, я сконцентрирован на «Урале»
2017.01.16 17:35
1
«Урал» получил предложение по Лунгу от клуба из ОАЭ, но продаст его только за солидную сумму
2016.12.29 21:47
1
Тарханов опроверг слухи о переходе Лунгу в ЦСКА
2016.12.13 17:44
2
Лунгу: «После третьего гола в матче с «Тереком» я попросил замену и покинул поле»
2016.12.13 16:59
11
Травма Лунгу оказалась несерьезной
2016.12.01 06:49
Видео
«Урал» – «Ростов». Супергол Лунгу позволил хозяевам прервать безвыигрышную серию
2016.11.30 19:01
25
РФПЛ. «Урал» с минимальным счетом выиграл у «Ростова»
2016.11.30 18:53
3
Лунгу – лучший игрок «Урала» в августе
2016.09.02 10:43
1
Видео
Лунгу спас «Урал» от поражения в матче против тульского «Арсенала»
2016.08.28 18:56
6
«Урал» продлил контракт с Лунгу
2016.08.22 15:16
5
Лунгу: «Одна ошибка и вся работа в матче с ЦСКА прошла даром»
2016.08.14 10:20
3
Ерохин и Лунгу пропустят матч с «Мордовией»
2015.11.27 11:16
Видео
«Урал» – «Крылья Советов». Все голы
2015.10.02 18:58
РФПЛ. «Урал» и «Крылья Советов» поделили очки
2015.10.02 18:54
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