РФПЛ. «Урал» с минимальным счетом выиграл у «Ростова»

В поединке 16-го тура российской Премьер-лиги «Урал» дома взял верх над «Ростовом» – 1:0. Единственный гол в этой встрече на 38-й минуте забил нападающий Чисамба Лунгу.

Победа позволила хозяевам прервать безвыигрышную серию, которая составляла семь матчей.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лунгу, 38.

Урал: Заболотный, Кулаков, Динга, Фонтанелло, Данцев, Новиков (Ставпец, 87), Коробов (Подоксенов, 90), Фидлер, Павленко, Лунгу (Меркулов, 60), Павлюченко.

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Гуйе, Терентьев, Киреев, Препелицэ, Байрамян (Байрамян, 72), Григорьев, Эзатолахи, Бухаров.

Предупреждения: Лунгу, 39 – Препелицэ, 29; Гуйе, 55.

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