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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

Урал - Ростов

30.11.2016, Среда, 17:00 мск Екатеринбург, стадион СКБ-Банк Арена - Уралмаш Трансляция: Матч ТВ, Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 16 тур Урал - Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
2 тур
7 августа, воскресенье 21:30 Ростов 0:0 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 Ростов 1:0 Урал
15 тур
7 ноября, суббота 14:00 Урал 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 15:45 Урал 0:1 Ростов
12 тур
31 октября, пятница 19:00 Ростов 1:0 Урал
Товарищеские матчи 2014

12 февраля, среда 18:00 Ростов 5:4 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
16 тур
8 ноября, пятница 17:00 Урал 1:4 Ростов
11 тур
30 сентября, понедельник 20:30 Ростов 1:1 Урал
Россия. Первый дивизион 2008
25 тур
6 августа, среда 19:00 Ростов 3:1 Урал
5 тур
22 апреля, вторник 17:00 Урал 1:1 Ростов
Чемпионат России 1996
20 тур
2 сентября, понедельник 00:00 Урал 2:1 Ростов
2 тур
9 марта, суббота 00:00 Ростов 2:1 Урал
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Ростов 2:0 Урал
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Урал 2:0 Ростов
Чемпионат России 1993
31 тур
10 октября, воскресенье 00:00 Урал 1:1 Ростов
15 тур
17 июня, четверг 00:00 Ростов 2:1 Урал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 30 ноября 2016, 20:19

    Зачем проигрывать? - непонятно!

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    Рейтинг: +276

    Black77718 30 ноября 2016, 18:44

    Позорники,никогда больше не буду ставить на российские клубы,им только договорняки и в поддавки играть.

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 > Black77718 30 ноября 2016, 21:56

    Эт точно:) с нашими не угадаешь...

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    Рейтинг: +1934

    семёнычев 30 ноября 2016, 18:29

    Не очень понятна стратегия Бердыева...
    если не перенесут матч с Зенитом, то тоже будут играть дублёры?
    отдать игру Уралу и усираться основному составу с Зенитом, прямо перед игрой с ПСВ?
    или ради ПСВ отдать 6 очков?

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    Рейтинг: +823

    diktatop > max74 30 ноября 2016, 18:55

    ну со следющей ЛЧ ты загнул максимум ЛЕ

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 30 ноября 2016, 17:33

    Готовит команду к лиге! Ростов победы...

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 30 ноября 2016, 17:27

    пи..дец ростову сегодня

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    Рейтинг: +12

    ilyshqa77 29 ноября 2016, 21:15

    Ростов изи вин!)

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    Рейтинг: +33

    Don77 28 ноября 2016, 10:13

    Ростов победы

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