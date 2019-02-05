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Александр Павленко
Александр Павленко
Завершил карьеру
20 января 1985 (41), Владикавказ
#8 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Павленко будет ассистентом главного тренера «Анжи»
2019.02.05 19:30
Павленко, Абдулавов и Казаев – футболисты «Томи»
2018.02.22 17:17
1
Фото
«Урал» расторг контракты с Павленко и Билоногом
2017.12.22 09:30
6
Павленко: «Когда начинал играть за «Спартак», мной интересовалась «Барселона»
2017.09.08 01:55
19
Павленко: «Кадыров бил по углам, так что вратарю было очень тяжело поймать мяч»
2017.06.16 23:32
3
Павленко заявил, что завидует «Спартаку» белой завистью
2017.04.26 00:01
2
Павленко: «Было интересно сыграть с участником плей-офф Лиги Европы»
2017.01.24 10:54
1
Президент «Урала»: «Котировки букмекеров? Я вообще не разбираюсь в ставках»
2016.10.30 17:34
8
Павленко: «Как можно не любить Федуна, который вкладывает в «Спартак» деньги?»
2016.08.15 17:28
4
Павленко: «Вернуться в Премьер-лигу было моей главной целью»
2016.07.25 12:44
Фото
«Урал» подписал Павленко
2016.07.25 11:03
1
Павленко может перейти в «Урал»
2016.07.08 08:54
Павленко отказался перейти в тульский «Арсенал»
2016.03.08 14:07
Павленко отказался приехать на просмотр в «Окжетпес»
2016.01.12 18:05
Бывший полузащитник «Спартака» может перейти в «Окжетпес»
2016.01.03 18:34
1
Павленко: «Со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы Аленичева не трогали»
2015.11.15 20:19
4
Павленко продолжит карьеру в «Шиннике»
2015.07.15 07:36
10
Главные новости
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
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Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
12
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
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Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
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Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
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Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
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Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
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79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
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Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
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