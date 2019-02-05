Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павленко будет ассистентом главного тренера «Анжи»

    Полузащитник Александр Павленко будет работать в тренерском штабе «Анжи». Об этом сообщил главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.

    «Александр – мой ассистент. Он поступил в школу тренерского мастерства на категорию «Б», учится. Думаю, будем вносить его в заявку на сезон как тренера.

    Мне не совсем правильно говорить о том, что Павленко завершил карьеру футболиста, об этом он должен объявить сам, если посчитает нужным. Ему нравится тренерская стезя, потому он и пошел учиться», – сказал Адиев.

    • Павленко начинал профессиональную футбольную карьеру в «Спартаке». За красно-белых он провел 110 матчей и забил 11 голов.
    • Также футболист выступал за «Шинник», «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Урал» и «Томь».
    • «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11