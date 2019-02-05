Павленко будет ассистентом главного тренера «Анжи»

Полузащитник Александр Павленко будет работать в тренерском штабе «Анжи». Об этом сообщил главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.
«Александр – мой ассистент. Он поступил в школу тренерского мастерства на категорию «Б», учится. Думаю, будем вносить его в заявку на сезон как тренера.
Мне не совсем правильно говорить о том, что Павленко завершил карьеру футболиста, об этом он должен объявить сам, если посчитает нужным. Ему нравится тренерская стезя, потому он и пошел учиться», – сказал Адиев.
- Павленко начинал профессиональную футбольную карьеру в «Спартаке». За красно-белых он провел 110 матчей и забил 11 голов.
- Также футболист выступал за «Шинник», «Ростов», «Терек», «Крылья Советов», «Урал» и «Томь».
- «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.