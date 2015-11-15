Павленко: «Со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы Аленичева не трогали»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко, ныне защищающий цвета ярославского «Шинника», выразил мнение, что проблемы с игрой у красно-белых начали зарождаться в 2003 году.

«Мое мнение такое: все ушло, когда началась большая ротация в 2003 году. Тогда пришло много игроков, которые не обучались в спартаковской школе. Раньше-то появлялись один-два игрока, которые подстраивались под командную игру и все получалось. Поэтому сейчас будущее «Спартака» – во второй команде.

Будущее у «Спартака» с Аленичевым есть. Надо потерпеть. Согласен с мнением, что «Спартак-2» играет в более «спартаковский» футбол, чем главная команда. Молодцы, ребята.

«Спартаковский» дух придет в главную команду со спартаковской игрой. Под этой игрой понимаю неуступчивость. Когда тяжело, когда команда проигрывает, умение переломить и выиграть, как было раньше. Мне кажется, со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы тренера не трогали.

Не понимаю, на чем основываются претензии к Леониду Федуну. Он создал такие условия, стадион... Его надо благодарить. А то мы играли то в «Лужниках», то на «Торпедо», то в Черкизове. Это все не то! Своя спартаковская арена даст ауру, в которой можно стать чемпионами. Федун деньги дает, делает все для «Спартака». И у меня нет обиды на клуб. Я здесь чемпионом становился, кубок выигрывал. И знают меня только потому, что играл в «Спартаке», – сказал Павленко.