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  • Павленко: «Со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы Аленичева не трогали»

Павленко: «Со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы Аленичева не трогали»

15 ноября 2015, 20:19
4

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Павленко, ныне защищающий цвета ярославского «Шинника», выразил мнение, что проблемы с игрой у красно-белых начали зарождаться в 2003 году.

«Мое мнение такое: все ушло, когда началась большая ротация в 2003 году. Тогда пришло много игроков, которые не обучались в спартаковской школе. Раньше-то появлялись один-два игрока, которые подстраивались под командную игру и все получалось. Поэтому сейчас будущее «Спартака» – во второй команде.

Будущее у «Спартака» с Аленичевым есть. Надо потерпеть. Согласен с мнением, что «Спартак-2» играет в более «спартаковский» футбол, чем главная команда. Молодцы, ребята.

«Спартаковский» дух придет в главную команду со спартаковской игрой. Под этой игрой понимаю неуступчивость. Когда тяжело, когда команда проигрывает, умение переломить и выиграть, как было раньше. Мне кажется, со следующего года «спартаковский» футбол вернется. Главное, чтобы тренера не трогали.

Не понимаю, на чем основываются претензии к Леониду Федуну. Он создал такие условия, стадион... Его надо благодарить. А то мы играли то в «Лужниках», то на «Торпедо», то в Черкизове. Это все не то! Своя спартаковская арена даст ауру, в которой можно стать чемпионами. Федун деньги дает, делает все для «Спартака». И у меня нет обиды на клуб. Я здесь чемпионом становился, кубок выигрывал. И знают меня только потому, что играл в «Спартаке», – сказал Павленко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Павленко Александр
Комментарии (4)
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Диктор
1447614112
Хорошо сказал.
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vladik12
1447616147
Последнее предложение - просто драма. Приятно, что есть игрочки, которые дают адекватную оценку бывшим клубам.
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астраханец
1447628833
Зачем Спартак ищет вновь свою спартаковскую игру? Мля, да никто уже и не помнит что это было вообще. Постройте просто солидную команду и все. И главное закончить уже после первых 3-4 туров теребить о чемпионстве. Оно когда нибудь да будет обязательно, но нужно играть, а не говорить!
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Дима1960
1447713546
Ни футбола спартаковского ни результата.
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