Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павленко: «Кадыров бил по углам, так что вратарю было очень тяжело поймать мяч»

    Полузащитник «Урала» Александр Павленко в интервью EAnews поделился воспоминаниями о выступлении за «Терек» (новое название – «Ахмат»).

    – Вы выступали за «Терек». Недавно клуб был переименован в ФК «Ахмат». Как вы думаете, стоит ли возводить человека, в частности Ахмата Кадырова в такой культ и называть его именем все подряд?

    – Если руководитель Чеченской республики в лице Рамзана Ахматовича решил вопрос именно так значит все правильно. Думаю, что мои комментарии здесь не уместны.

    – Недавно Кадыров принял участие в тренировке «Ахмата», где играл двусторонку. Было ли такое, когда вы выступали за грозненцев?

    – Да, было. Один раз он принимал участие в матче во время тренировки. Кадыров бил пенальти. А вообще он любит спортивные мероприятия. Всегда старается уделять внимание спортсменам. Это человек, который делает все для развития республики.

    – Когда Кадыров бил пенальти голкипера как-нибудь «убеждали» пропустить гол?

    – Нет. Он и сам неплохо бил. И бил по углам, так что вратарю было очень тяжело поймать мяч. Не помню точно, кто стоял на воротах. Может местные ребята тренировались

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2017 23:32
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 17 июня 2017, 03:53

      Очень осторожное интервью )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 16 июня 2017, 23:57

      по углам своих духов пупсть бьёт!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > ЗЖМ 17 июня 2017, 15:28

      Так в последнее время они боевиков в плен не берут.
      Бьют.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11