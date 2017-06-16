Павленко: «Кадыров бил по углам, так что вратарю было очень тяжело поймать мяч»

Полузащитник «Урала» Александр Павленко в интервью EAnews поделился воспоминаниями о выступлении за «Терек» (новое название – «Ахмат»).

– Вы выступали за «Терек». Недавно клуб был переименован в ФК «Ахмат». Как вы думаете, стоит ли возводить человека, в частности Ахмата Кадырова в такой культ и называть его именем все подряд?

– Если руководитель Чеченской республики в лице Рамзана Ахматовича решил вопрос именно так значит все правильно. Думаю, что мои комментарии здесь не уместны.

– Недавно Кадыров принял участие в тренировке «Ахмата», где играл двусторонку. Было ли такое, когда вы выступали за грозненцев?

– Да, было. Один раз он принимал участие в матче во время тренировки. Кадыров бил пенальти. А вообще он любит спортивные мероприятия. Всегда старается уделять внимание спортсменам. Это человек, который делает все для развития республики.

– Когда Кадыров бил пенальти голкипера как-нибудь «убеждали» пропустить гол?

– Нет. Он и сам неплохо бил. И бил по углам, так что вратарю было очень тяжело поймать мяч. Не помню точно, кто стоял на воротах. Может местные ребята тренировались