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Россия. МФЛ
Команды
Ахмат (мол)
Ахмат (мол)
Грозный
Россия. МФЛ
Стадион:
им. С.Билимханова
Сайт:
http://www.fc-terek.ru/
Тренер:
Иса Байтиев
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку
2021.06.03 15:45
2
Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом»
2021.06.03 00:16
6
Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива»
2021.05.28 16:42
1
«Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива»
2021.05.28 11:32
2
РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА»
2021.05.28 10:46
Видео
Опубликовано видео драки в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива»
2021.05.27 21:26
26
«Локомотив»: «Игроки «Ахмата» развязали драку, два наших футболиста получили травмы. В футболе нет места насилию»
2021.05.27 16:57
10
«Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»
2021.05.27 15:58
10
«СЭ»: игрок молодежки «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью. Матч с «Локомотивом» в Грозном закончился массовой дракой
2021.05.27 15:50
14
Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново»
2020.12.25 20:12
3
Арбитра Головко избил бывший вице-президент «Ахмата»
2020.10.29 20:48
33
Baza: РФС не накажет сотрудника «Ахмата», избившего судью
2020.10.27 19:09
27
Министр спорта России – об избиении судьи в Грозном: «Это безобразие. Такие вещи недопустимы»
2020.10.24 12:47
Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»
2020.10.24 11:21
21
«Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни»
2020.10.24 08:54
4
Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»
2020.10.24 00:53
11
Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»
2020.10.23 23:33
15
«Ахмат»: «Физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик»
2020.10.23 21:10
15
В избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова
2020.10.23 20:28
25
РПЛ отреагировала на избиение судьи Головко в Грозном
2020.10.23 19:23
22
Судью матча «Ахмат» – «Спартак» избили в Грозном
2020.10.23 19:15
24
Видео
Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей
2019.10.30 15:33
2
В матче молодежного первенства «Ахмат» – «Арсенал» судья удалил троих игроков за драку
2019.10.26 11:53
Видео
Игрок молодежки «Зенита» Симдянкин забил «Ахмату» с центра поля
2018.11.03 21:28
14
Молодежное первенство. «Спартак» уступал в два мяча, но обыграл «Ахмат»
2018.09.15 12:58
4
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
2018.08.18 18:07
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты
2018.07.28 16:15
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
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