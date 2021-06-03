- 3 июня 2021
- 15:45 «Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку 2
- 00:16 Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом» 8
- 28 мая 2021
- 16:42 Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива» 2
- 11:32 «Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива» 2
- 10:46 РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА» 1
- 27 мая 2021
- 21:26 Видео Опубликовано видео драки в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива» 41
- 16:57 «Локомотив»: «Игроки «Ахмата» развязали драку, два наших футболиста получили травмы. В футболе нет места насилию» 11
- 15:58 «Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация» 11
- 15:50 «СЭ»: игрок молодежки «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью. Матч с «Локомотивом» в Грозном закончился массовой дракой 14
- 25 декабря 2020
- 20:12 Четыре игрока получили шестиматчевые дисквалификации за драку на матче молодежек «Ахмата» и «Чертаново» 3
- 29 октября 2020
- 20:48 Арбитра Головко избил бывший вице-президент «Ахмата» 36
- 27 октября 2020
- 19:09 Baza: РФС не накажет сотрудника «Ахмата», избившего судью 28
- 24 октября 2020
- 12:47 Министр спорта России – об избиении судьи в Грозном: «Это безобразие. Такие вещи недопустимы»
- 11:21 Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно» 22
- 08:54 «Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни» 4
- 00:53 Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес» 11
- 23 октября 2020
- 23:33 Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС» 17
- 21:10 «Ахмат»: «Физическое воздействие на судью попытался оказать болельщик» 19
- 20:28 В избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова 29
- 19:23 РПЛ отреагировала на избиение судьи Головко в Грозном 24