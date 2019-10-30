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    Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей

    КДК РФС постановил дисквалифицировать трех футболистов молодежных команд «Арсенала» и «Ахмата», удаленных за драку в первом тайме очной встречи команд.

    «В протоколе было указано, что произошла массовая конфронтация, по итогу которой футболисты Никита Мельников («Арсенал»), Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов (оба – «Ахмат») были удалены.

    КДК установил, что в данном случае имела место быть драка. В соответствии со статьей 97 каждый из игроков, названных ранее, дисквалифицирован на шесть матчей, – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    • В матче 14-го тура первенства молодежных команд между «Ахматом» и «Арсеналом» (1:3) произошла драка.
    • Конфликт вспыхнул в конце первого тайма после фола в центре поля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.10.2019 15:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      rompoliss 2 часа назад

      Сэмэро одного нэ боимса !

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      Рейтинг: +861

      Mister_Tomsk 8 часов назад

      разве это драка?))) потолкались, ну кому то раз - два прилетело по щам. не более

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