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  • Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей

Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей

30 октября 2019, 15:33
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КДК РФС постановил дисквалифицировать трех футболистов молодежных команд «Арсенала» и «Ахмата», удаленных за драку в первом тайме очной встречи команд.

«В протоколе было указано, что произошла массовая конфронтация, по итогу которой футболисты Никита Мельников («Арсенал»), Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов (оба – «Ахмат») были удалены.

КДК установил, что в данном случае имела место быть драка. В соответствии со статьей 97 каждый из игроков, названных ранее, дисквалифицирован на шесть матчей, – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

  • В матче 14-го тура первенства молодежных команд между «Ахматом» и «Арсеналом» (1:3) произошла драка.
  • Конфликт вспыхнул в конце первого тайма после фола в центре поля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Арсенал Т (мол) Ахмат Арсенал Мельников Никита Хизриев Таймаз Денилханов Мурсалин
Комментарии (2)
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Mister_Tomsk
1572446012
разве это драка?))) потолкались, ну кому то раз - два прилетело по щам. не более
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rompoliss
1572468050
Сэмэро одного нэ боимса !
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