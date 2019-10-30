Игроков молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» дисквалифицировали за драку на шесть матчей

КДК РФС постановил дисквалифицировать трех футболистов молодежных команд «Арсенала» и «Ахмата», удаленных за драку в первом тайме очной встречи команд.

«В протоколе было указано, что произошла массовая конфронтация, по итогу которой футболисты Никита Мельников («Арсенал»), Таймаз Хизриев и Мурсалин Денилханов (оба – «Ахмат») были удалены.

КДК установил, что в данном случае имела место быть драка. В соответствии со статьей 97 каждый из игроков, названных ранее, дисквалифицирован на шесть матчей, – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.